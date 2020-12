Approvato Decreto, stop a spostamenti dal 21 dicembre al 6 gennaio

Adesso è ufficiale, il Governo Conte ha approvato il Decreto Legge che vieta gli spostamenti durante le feste di fine anno. La notizia è giunta nella tarda serata di oggi. Stop a spostamenti dal 21 dicembre. Maggiori restrizioni il 25,26 e primo gennaio.

Il Decreto Legge, firmato dal Consiglio dei Ministri, specifica che sarà vietato dal 21 dicembre al 6 gennaio ogni spostamento in entrata e in uscita trq territori di diverse regioni o province autonome. Il 25 dicembre, 26 dicembre e a Capodanno sarà vietato ogni spostamento tra i comuni, salvo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o altre situazioni di necessità.

Il Decreto appena approvato stabilisce anche che «è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti».

Chi abita in Sicilia, che si trova in fascia gialla, potrà spostarsi liberamente dal 4 al 20 dicembre, anche oltrepassando i confini della Regione, mandando soltanto in regioni che si trovano in fascia gialla. Nel corso del Ponte dell’Immacolata sarà possibile spostarsi. Chi per lavoro di trova fuori dalla Sicilia potrà tornare se ha residenza sull’isola.

La conferma arriva mentre sono ancora in corso le trattative politiche per la stesura del Dpcm che sarà in vigore dal 4 dicembre. Per le prossime due settimane non ci saranno restrizioni sugli spostamenti quindi. Partiranno dal 21 dicembre. Possibile anche una revisione dei colori delle regioni in base all’andamento dei contagi.

In Sicilia dunque le nuove limitazioni scatteranno a ridosso delle festività di fine anno e quindi dal periodo che va dal 21 dicembre al 6 gennaio. In questo arco temporale, come detto, sarà vietato, ogni spostamento tra regioni, anche quelle che si trovano in fascia gialla.