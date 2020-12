Allerta Meteo Gialla nel Palermitano, arrivano i temporali

Si consiglia di prendere l’ombrello prima di uscire visto che dalle 16 di oggi è stata diramata una allerta meteo di colore giallo a Palermo e provincia. Il Dipartimento di Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, giovedì 3 dicembre.

Il livello di allerta, per la giornata di domani, per la città di Palermo e per la provincia, è di colore Giallo. Significa che il livello di allerta meteo idraulico e idrogeologico è di “attenzione”.

In particolare – si legge nel bollettino n.20337 – “Dalle prime ore di domani e per successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”. L’allerte è di colore arancione in Sicilia Orientale.

Come si legge su 3BMeteo.com le condizioni meteorologiche sono “in nuovo peggioramento a Palermo per l’instaurazione di una circolazione depressionaria sul Tirreno. Associate ad un progressivo incremento della copertura nuvolosa, i primi piovaschi faranno capolino sul capoluogo nella giornata di mercoledì, preceduti da un rinforzo dei venti di Libeccio. Il maltempo entrerà nel vivo nel corso di giovedì 3 dicembre con precipitazioni abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale, venti in rotazione da Ponente e temperature in decisa diminuzione. Mare da mosso a molto mosso”.