Schianto mortale auto-furgone, muore una donna

Tragedia sulle strade della Sicilia. Una donna è morta sulla SS115 questo pomeriggio per le gravissime ferite riportate in seguito ad un grave incidente stradale.

A perdere la vita è una donna di 59 anni di Licata. Lo scontro, violentissimo, è avvenuto nei pressi di Palma di Montechiaro, andando da Agrigento verso Licata. A scontrarsi, per cause ancora in via di accertamento da parte delle autorità, sono state una Volkswagen Golf e un furgone.

La vittima si trovava a bordo dell’auto che si è scontrata con il furgone. Oltre alla donna cinquantanovenne di Licata cha perso la vita, tre sono le persone ferite, trasportate in ospedale.

Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e quelli del distaccamento di Licata.