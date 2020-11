Ficarra e Picone: “Addio a Striscia la Notizia”

Ficarra e Picone non condurranno più Striscia la Notizia. Il duo palermitano lascia i fan di sanno, annunciando l’addio al TG satirico di Canale 5 delle 20.30.

Tantissimi i fan addolorati per la notizia. L’addio di Striscia arriva tra l’altro in un periodo in cui i due siciliani hanno fatto registrare un picco di ascolti nella fascia di orario del preserale.

“Oggi è cominciata per noi l’ultima settimana di conduzione di Striscia, che però – dobbiamo annunciarvi – sarà anche l’ultimo anno nostro a Striscia. E non vi nascondiamo che dopo 15 anni e 17 edizioni non è facile”. Questo hanno detto Salvo Ficarra e Valentino Picone ad inizio puntata.

L’abbandono di Striscia la Notizia è stato poi confermato anche sulla pagina Facebook ufficiale di Ficarra e Picone. “Come qualcuno di voi avrà sentito stasera in trasmissione, abbiamo annunciato che lasceremo Striscia la notizia sabato. Dopo 15 anni non è facile ma preferiamo fermarci. A tutti quelli che ci avete seguito in questi anni diciamo Grazieeeee. Ci vediamo in giro”