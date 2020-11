Ordinanza di Musumeci a breve, riapriranno i negozi di domenica

Riapriranno i negozi di domenica e festivi. Nel corso delle prossime ore il Presidente della Regione Nello Musumeci, firmerà una nuova ordinanza, nelle more di quella firmata dal ministro per la salute Roberto Speranza. È di ieri la notizia che la Sicilia passerà a partire da domani, domenica 29 novembre, nella zona gialla ovvero quella che presenta livelli di rischio inferiori.

Il Presidente della Regione oggi è a colloquio con l’assessore alla salute Ruggero razza, e il comitato tecnico scientifico regionale.

Secondo quanto si apprende da fonti regionali, permarrebbero la didattica a distanza per le scuole superiori, la chiusura di teatri, cinema, parchi, palestre e piscine e il coprifuoco, cioè il divieto di mobilità notturna dalle 22 alle 5. Confermato il limite del 50% di posti nei mezzi pubblici e la chiusura dei centri commerciali nelle domeniche e nei festivi.

Per domani, prima domenica e primo giorno in cui entreranno in vigore le norme della zona gialla, potrebbe essere concessa, a quanto pare, la riapertura dei negozi e la possibilità di somministrazione di cibi e bevande, fino alle 18, in bar, ristoranti e pizzerie. I negozi, vista la zona gialla, torneranno a riaprire di Domenica e nelle altre giornate festive.