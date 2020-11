Ambulanti abusivi e con reddito di cittadinanza, maxi blitz nel Palermitano

Ambulanti che prendono il reddito di cittadinanza scoperti a Palermo e provincia. La Guardia di Finanza di Palermo sta passando al setaccio tutti gli ambulanti per contrastare gli abusivo. Sono 49 gli ambulanti multati nel Palermitano, in 3 prendevano il reddito di cittadinanza.

Le Fiamme Gialle hanno controllato 96 venditori ambulanti e 49 sono I casi di irregolarità scoperti. Contestati anche casi di mancanza di autorizzazioni necessarie alla commercializzazione di beni alimentari o di altro genere. I Finanzieri hanno inoltre riscontrato che alcuni di essi risultavano non in regola dal punto di fiscale non avendo adempiuto all’obbligo di installazione del registratore di cassa.

Sono stati sequestrati oltre 500 kg di frutta, oltre 100 Kg di prodotto ittico e oltre 100 Kg di prodotti da forno devoluti in massima parte, previa verifica delle prescrizioni igienico-sanitarie, ad associazioni benefiche ed enti caritatevoli che operano a Palermo e provincia.

Nel corso dei controlli, sono state inoltre sequestrate 1.430 mascherine chirurgiche vendute senza alcuna autorizzazione in una bancarella presso il mercato rionale di Piazzale Giotto.

Tutti i trasgressori sono stati segnalati all’Autorità.

Infine i militari hanno proceduto a denunciare alla Procura della Repubblica 8 venditori ambulanti per il reato di invasione di terreni o edifici.

I 3 ambulanti abusivi risultati anche percettori di reddito di cittadinanza sono stati segnalati all’INPS per gli adempimenti di competenza mentre è tuttora al vaglio dei finanzieri la posizione dei restanti soggetti controllati.

Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana, al fine di controllare il rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Autorità governativa nel periodo di emergenza epidemiologica e di garantire la legalità nelle fasi della commercializzazione al dettaglio, soprattutto di generi alimentari, con lo scopo di tutelare la salute dei consumatori e nel contempo salvaguardare i venditori provvisti delle prescritte autorizzazioni che operano in maniera lecita.