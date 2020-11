Palloncini bianchi in cielo per Marta, morta a scuola a Palermo

Tanti palloncini e manifesti per Marta Episcopo, la ragazzina di 10 anni morta alla Vittorio Emanuele Orlando di Palermo. Una notizia che ha commosso la Sicilia e la comunità scolastica. I compagni della bimba, rientrati a scuola oggi, hanno lasciato volare decine di palloncini bianchi in cielo per ricordarla.

«Sarai sempre nei nostri cuori, vola più in alto che puoi e guidaci da lassù, Marta», si legge su uno dei tanti cartelloni realizzati dai compagni di scuola. «Il giorno in cui ti abbiamo persa è stato terribile, eravamo tutti molto scossi e dispiaciuti – c’è scritto in un altro manifesto in cui campeggia la foto sorridente della bambina -. In questo momento sappiamo che ci stai guardando da lassù e speriamo che questa lettera ti abbia fatto capire quanto ti vogliamo bene. Ora che sei diventata un angelo veglia anche su di noi».

Intanto oggi sarà conferito l’incarico per l’autopsia sul corpo della piccola Marta Episcopo. Quello che si sa è che si è sentita male mentre faceva educazione fisica con i compagni di scuola. Il corpicino della piccola è all’istituto di medicina legale del Policlinico. La bambina godeva di ottima salute e non aveva mai avuto segni di malessere, come hanno raccontato i genitori, straziati dal dolore, ai Carabinieri.