Omicidio a Castelvetrano, ucciso Vincenzo Adamo Favoroso, 33 anni

E’ Vincenzo Adamo Favoroso il giovane 33enne ucciso nella notte a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Il giovane è stato ucciso da una ferita da arma da fuoco.

Il 33enne è stato freddato nella centralissima via Mazzini. Il suo corpo però sarebbe stato ritrovato in una zona della periferia di Castelvetrano.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Castelvetrano e gli uomini della scientifica per i rilievi. Forse dietro l’omicidio c’è una lite finita in tragedia.

I Carabinieri di Castelvetrano sono alla ricerca dell’omicida e la polizia scientifica intervenuti sul luogo per i rilievi del caso, sono alla ricerca degli indizi utili per venire a capo dell’omicidio.

Dagli amici, Vincenzo era chiamato “Tacatà”. Molto conosciuto in città era tifosissimo della Folgore che seguiva sin da ragazzino ed insieme ad altri amici aveva fondato il gruppo degli ultra Old Fans. Sui social già sono centinaia i commenti di amici e conoscenti straziati dal dolore. Particolarmente toccante anche il ricordo che gli ultras hanno divulgato: “Purtroppo oggi arriva una triste e straziante notizia, ci ha lasciato Vincenzo storico ultras Folgorino e componente degli Old Fans.