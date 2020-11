Tragedia in Sicilia, il Covid uccide un 29enne

Tragedia in Sicilia dove si registra una delle vittime più giovani del Covid-19. È morto Samuel Garozzo a soli 29 anni. Come si legge su Live Sicilia, Samuel era figlio di un amatissimo cancelliere del tribunale di Catania. Sono centinaia i messaggi sulle bacheche Facebook in seguito al dramma.

Samuel è morto a oli 29 anni, stroncato dal Covid. Era stato portato all’ospedale Garibaldi di Catania, poi, in seguito ad un peggioramento delle sue condizioni di salute, è stato trasferito all’ospedale San Marco di Catania.

Le sue condizioni sono peggiorate giorno dopo giorno poi la morte improvvisa.

Samuel era figlio di un cancelliere del tribunale, numerosi i messaggi di cordoglio da parte degli avvocati e degli altri dipendenti del palazzo di giustizia. Nell’ultima settimana, sono deceduti due avvocati. Crescono rabbia e sconforto.