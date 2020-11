Dolore a Partinico, muore stimato fotografo al Covid Hospital

Tragedia a Partinico che piange per la prematura scomparsa di una persona molto conosciuta in città. Si tratta di Giovanni Catalano, morto per Covid all’ospedale di Partinico. Giovanni Gentile era conosciuto per la sua professione di fotografo ma anche per le sue doti umane e sociale. Una persone ben voluta da tutti e conosciuta in tutto il circondario del Partinicese.

L’uomo è morto nel corso della notte all’interno del Covid Hospital di Partinico a causa delle complicazioni legate al Covid-19. Dopo essere risultato positivo, Catalano è peggiorato d’un tratto fino a che il suo cuore ha smesso di battere. Un duro colpo per la comunità di Partinico che piange per la scomparsa di una persona conosciuta e amata da tanti.

Ieri a Roccamena un altro lutto. E’ infatti morto l’ex sindaco Antonino Ciraulo all’età di 68 anni. E’ morto all’ospedale Civico di Palermo dopo essere risultato positivo al Covid-19 in seguito a un viaggio. Anche questa notizia ha colpito la comunità del piccolo centro del Palermitano. Ciraulo è stato, uno stimato sindaco, era amato da tanti cittadini.