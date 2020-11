Dolore a Roccamena, muore per Covid19 l’ex sindaco Antonino Ciraulo

Dolore a Roccamena, per la scomparsa di Antonino Ciraulo a causa del Covid-19. Ciraulo aveva 68 anni ed è stato anche sindaco del piccolo centro in provincia di Palermo. Era risultato positivo al Covid19 dopo un viaggio a Roma e le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate in modo repentino fino al ricovero in ospedale.

Dopo qualche giorno di ricovero all’ospedale Civico di Palermo, le condizioni cliniche si sarebbero aggravare ulteriormente fino al decesso. “L’intera comunità è profondamente colpita dalla drammatica notizia della prematura scomparsa del nostro concittadino Antonino Ciraulo, avvenuta stamane a causa del Covid-19”. Lo dice il sindaco di Roccamena Palmeri nel dare la triste notizia. Il primo cittadino ha anche dichiarato il lutto cittadino per la scomparsa di una figura storica della citta, come era Antonino Ciraulo.

“Nell’interpretare il comune cordoglio della cittadinanza, ho ritenuto opportuno e doveroso rappresentare alla famiglia, non solo la vicinanza dell’amministrazione Comunale ma anche la vicinanza e la solidarietà dell’intera comunità, proclamando con ordinanza sindacale il lutto cittadino per domani 24 novembre dalle ore 15 alle ore 17. Siamo profondamente addolorati dalla notizia, giungano ai familiari le nostre più sentite condoglianze”.