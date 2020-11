Impennata di casi Covid-19 a Castelbuono: 106 positivi

Salgono a 106 i positivi nel territorio di Castelbuono, in provincia di Palermo. Lo ha comunicato questa mattina il sindaco del paese Mario Cicero nel corso di una diretta Facebook. Questa mattina scrivevamo che i positivi al Covid19 erano 94, in mattinata però il sindaco ha ricevuto un ulteriore aggiornamento dalle autorità sanitarie.

“Da diversi giorni comunichiamo dati all’Asp – ha detto il sindaco -, mentre l’Asp ne comunicava sempre meno. Purtroppo non c’è una giusta comunicazione tra il Comune e gli altri organi ma questa mattina è giunto l’avviso che ci comunicava che ci sono 94 positivi, ieri erano 58”. Il sindaco però si è messo in contatto con l’Asp di Cefalù e ha ricevuto un ulteriore aggiornamento. “Oggi abbiamo preteso di avere i dati definitivi e i positivi non sono più 94 ma a 106 tamponi positivi”.

Il sindaco ha posto l’accento sulla situazione attuale dell’Asp, del contact tracing e sulla comunicazione delle autorità sanitarie. “Ci sono persone che ancora non sanno nulla, non sanno di essere positivi o negativi – ha aggiunto Cicero – un fatto abbastanza strano ma oggi non è il momento di fare polemica. Ci sono disservizi sulla gestione delle comunicazioni ai cittadini. Ci sono altri tamponi da comunicare e ci sono cittadini che attendono di conoscere da giorni l’esito del secondo tampone. Stiamo sollecitando l’Usca per avere prima possibile i risultati”. Intanto a Castelbuono, ufficialmente, una persona fino ad oggi è deceduta una persona a causa del Covid19.