Covid-19, boom di contagi a Castelbuono, dati in crescita sulle Madonie

Iniziano a farsi preoccupanti i numeri dei contagi a Castelbuono, comune delle Madonie, in provincia di Palermo. Sono 94 i casi accertati al 22 novembre, in base ai dati dell’Asp di Palermo. E dire che il piccolo centro madonita fino a qualche settimana fa era un Comune Covid-free, dove i contagi erano pari a zero. Oggi il sindaco Mario Cicero aggiornerà la cittadinanza sulla situazione epidemiologica del paese coinvolto da un deciso aumento dei casi di Covid19.

Da qualche giorno a Castelbuono si assiste ad una decisa impennata di contagi. Erano una cinquantina pochi giorni fa, 94 al 22 novembre. I positivi al tampone molecolare comunicati dall’Asp di Palermo ASP sono salite a 94 unità. In leggera crescita il numero dei positivi al Coronavirus nel Comprensorio Termini Cefalù Madonie.

Ecco i dati per ogni Comune del comprensorio madonita.

Distretto di Cefalù: Campofelice di Roccella 17, Castelbuono 94, Cefalù i casi sono 24, Collesano 10, Gratteri 0, Isnello 3, Lascari 15, Pollina 1, San Mauro Castelverde 0.

Distretto di Petralia Sottana: Alimena 1, Blufi 3, Bompietro 25, Castellana Sicula 6, Gangi 8, Geraci Sicula 2, Petralia Soprana 6, Petralia Sottana 0., Polizzi Generosa 5.

Distretto di Termini Imerese: Aliminusa 5, Caccamo 20, Caltavuturo 1, Cerda 24, Montemaggiore Belsito 18, Scillato 0, Sciara 0 e Sclafani Bagni 0, Termini Imerese 103, Trabia 3.

Distretto di Lercara Friddi: Alia 27, Castronovo di Sicilia 15, Lercara Friddi 39, Palazzo Adriano 17, Prizzi 9, Roccapalumba 6, Valledolmo 4, Vicari 15.