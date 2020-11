Piove e la Circonvallazone si allaga, Palermo: la città che trema quando piove

Arriva uno scroscio di pioggia e viale Regione Siciliana, a Palermo, si allaga di nuovo. Questa volte, per fortuna, senza gravi conseguenze. i sottopassi però si sono allagati di nuovo e stamattina viale regione siciliana si è svegliata al punto di partenza. Le foto della Circonvallazione allagata sono state pubblicata da Fabrizio Ferrandelli sui social.

“Le immagini me le invia la donna che, il quel tremendo giorno di luglio ha soccorso me e le mie figlie – racconta il politico palermitano -. La testa velocemente ripercorre le immagini di quella tremenda e dolorosa alluvione.

E penso che quella lezione non sia servita, che la fortuna di averla scampata non abbia insegnato nulla ad una amministrazione ferma. Dalla regione mi dicono che ad oggi, il comune di Palermo non abbia ancora inviato la relazione utile a richiedere lo stato di calamità, nonostante le nostre continue sollecitazioni”.

Nel corso della serata di ieri, la polizia municipale e i vigili del fuoco hanno segnalato allagamenti lungo la zona di viale Regione Siciliana. L’asse che collega l’autostrada Palermo Catania all’autostrada Palermo Mazara del Vallo è stata chiusa alle sei da Corso Calatafimi a via Belgio per alcuni allagamenti nei sottopassi.

Al momento restano chiusi quello di viale Lazio dove la Rap sta cercando di fare defluire l’acqua e quello di via Belgio per proteggere il lavoro degli operai ed evitare che qualche automobilista possa creare pericolo ai lavoratori. Si segnalano allagamenti in alcune attività commerciali nei pressi della rotonda di viale Michelangelo.

Disagi e allagamenti anche in altre zone di Palermo. La via Imera è stata interdetta al traffico. Disagi anche a Mondello, nell’area del Civico e del Policlinico. Rallentamenti per presenza di acqua nei pressi dell’allacciamento dell’autostrada Palermo Mazara del Vallo nella zona di Tommaso Natale e nei pressi di Carini. Traffico rallentato anche nella zona Industriale di Palermo e nel sottopassaggio Guarnaschelli.