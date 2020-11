Altro chiarimento all’ordinanza di Musumeci: panifici aperti di Domenica e festivi

Anche i panifici potranno restare aperti nelle giornate di domenica e nei giorni colorati di rosso nel calendario. Lo ha appena comunicato il Dipartimento di Protezione Civile regionale in risposta ad un altro chiarimento.

Anche i panificatori, quindi possono effettuare il servizio di solo asporto nei festivi, oltre al domicilio. Lo conferma la circolare della Protezione Civile in ordine all’ordinanza del Presidente della regione Siciliana numero 26 del 19 novembre. È consentita l’attività di ristorazione con asporto, quindi per bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, ed esercizi simili, fino alle ore 22, anche nelle giornate festive e domenicali. Ora anche i panifici possono restare aperti per asporto e domicili.

Nelle giornate festive e domenicali, è consentita anche l’attività di vendita di piante e fiori solo nelle vicinanza dei cimiteri e limitatamente agli orari d’apertura degli stessi. Nel corso della tarda serata di ieri era giunto il primo chiarimento riguardante ristoranti, bar e pizzeria. Questa mattina è giunto quello che riguarda panifici. Resta in vigore il divieto di assembramenti nei pressi dei locali che resteranno aperti.