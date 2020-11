Tamponi rapidi in 64 Comuni del Palermitano, è caccia agli asintomatici

Continua lo screening di massa per la ricerca di asintomatici al Coronavirus nell’intera provincia di Palermo. Lo realizzerà, tra domani e domenica, l’Asp di Palermo. Sono 64 i Comuni coinvolti in un’iniziativa, promossa dall’Assessorato regionale alla Salute, rivolta prevalente al mondo della scuola. L’adesione sarà su base volontaria con l’effettuazione dei tamponi rapidi in modalità Drive in. I soggetti risultati positivi al tampone saranno sottoposti nella stessa sede a tampone molecolare, come previsto dal protocollo sanitario per la verifica definitiva.

“L’intera Azienda è coinvolta in un’iniziativa realizzata in collaborazione con i Sindaci del territorio – ha spiegato il Direttore dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – abbiamo organizzato uno screening di massa che ci consentirà di isolare i positivi ed avere un quadro più realistico del contagio in tutto il territorio di competenza della nostra Azienda. L’appello che lanciamo ai cittadini è di aderire sfruttando l’opportunità di effettuare il tampone nel proprio Comune o a poca distanza dalla propria residenza”.

Nell’intenso programma del week end organizzato dall’Asp di Palermo, sono stati coinvolti gran parte dei centri che non erano stati raggiunti nelle ultime due settimane da attività di screening. I restanti comuni della Provincia saranno coinvolti da attività di screening la prossima settimana. Nelle squadre dedicate alla campagna attiva per la ricerca del coronavirus saranno presenti – oltre a medici ed infermieri – anche operatori informatici per il caricamento e l’elaborazione dei dati e medici della Prevenzione per il Contact Tracing.

“Lo screening di popolazione – ha aggiunto Daniela Faraoni – andrà avanti di pari passo con l’attività avviata direttamente nelle scuole di città e provincia. Sono state escluse da queste attività i Comuni delle Zone Rosse (Ciminna e Misilmeri, ndr) ai quali dedicheremo nei prossimi giorni iniziative rivolte a tutta la popolazione”.

Per ottimizzare e velocizzare le operazioni si chiede agli utenti di presentarsi ai Drive In muniti – oltre che di tessera sanitaria e documento di riconoscimento – anche del foglio di consenso informato stampato, compilato e firmato. Il modulo si può scaricare a questo link del sito dell’Asp di Palermo.

Qui di seguito l’elenco completo di sedi ed orari degli screening nei 64 Comuni della provincia di Palermo

SABATO 21 NOVEMBRE 2020

Campofelice di Roccella – Collesano ore 9-18

Isnello 9-12.30

Gratteri 14.30-18

San Mauro 9-12.30

Pollina30 -18

Petralia Sottana- Petralia Soprana 9-18 (sede dello screening Bivio Madonnuzza)

Polizzi 9-12,30

Castellana30 – 18

Bompietro Blufi- – 9-12.30

Alimena 14.30-18

Gangi 9-12.30

Geraci30-18

Bisacquino-Campofiorito-Chiusa Sclafani-Giuliana- Contessa Entellina 9-18

Scillato 30-18

Sclafani Bagni 9-12.30

Cinisi-Terrasini 9-18

Capaci -Torretta – Isola delle Femmine 9-18

Carini 9-18

Montelepre-Giardinello 9-12.30

Borgetto30- 18

Balestrate-Trappeto 9-18

Partinico 9-18

Palermo (Fiera del Mediterraneo) 9-16

Cefalù 10-16

DOMENICA 22 NOVEMBRE

Villabate-Ficarazzi 9-18

Casteldaccia 9-18

Altavilla 9-12.30

Trabia30-18

Villafrati 9-12.30

Ventimiglia – Baucina 14.30-18

Lercara-Castronovo-Vicari 9-18

Alia-Valledolmo-Roccapalumba 9-18

Prizzi 9-12.30

Palazzo Adriano 30-18

Bolognetta 9-12.30

Marineo30-18

Mezzojuso –Godrano- Campofelice di Fitalia 9-18

Piana degli Albanesi- Cristina Gela 9-18

Altofonte 9-18

Giuseppe Jato – San Cipirello-Camporeale 9-18

Corleone-Roccamena 9-18

Palermo (Fiera del Mediterraneo) 9-14

Cefalù 10-16