Schianto sulla statale 113, due feriti al Civico di Partinico

Un grave incidente stradale si è verificato nel corso della mattina di oggi lungo la SS113 a Partinico. o schianto si è verificato all’altezza della cantina Cusumano. Sono due le persone ferite, trasportate all’ospedale Civico di Partinico.

Si è trattato di uno schianto frontale tra due auto la cui dinamica è al vaglio dei Carabinieri. Le due persone sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Civico. A scontrarsi una Citroen Aircross e una Lancia Y. Forse, a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, uno dei due mezzi ha invaso la corsia opposta, andandosi a schiantare contro l’altra vettura. Lunghe code si sono registrate lungo la SS113 in seguito all’incidente.

Ad avere la peggio il conducente della Lancia Y di 20 anni. Il ferito avrebbe rimediato diverse fratture e seppur non in pericolo di vita i medici non hanno sciolto la prognosi.