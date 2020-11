Muore per Covid un altro sacerdote, Palermo piange don Manzone

È morto a Palermo Padre Alessandro Manzone. Si tratta dell’ennesima vittima stroncata dal Covid-19. Un altro colpo inferto alla Chiesa. Padre Manzone era presbitero della chiesa palermitana e parroco della parrocchia Mater Misericordiae di via Liguria. Si tratta del terzo sacerdote che muore a Palermo nel giro di pochi giorni a causa del Covid-19.

Il prete è deceduto all’età di 70 anni. Era ricoverato al Covid Center dell’Ospedale Cervello. Dopo essere risultato positivo al Coronavirus, le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate a tal punto da essere necessario il ricovero. Negli ultimi giorni, le sue condizioni di salute si sono aggravate fino al decesso.

Padre Manzone era stato parrocco per molti anni ad Ustica, poi era tornato a Palermo dove è stato parroco prima della chiesa Sacra Famiglia di via Mignosi, e poi, tre anni fa, della parrocchia di via Liguria.

In seguito alla dolorosa notizia, sono decine i messaggi dei fedeli. Tutti lo ricordano come un sacerdote buono e di grande umanità. “Arrivederci in Paradiso padre Alessandro – scrive don Giuseppe Calderone, direttore della Pastorale giovanile – il Signore lo abbia in gloria e consoli la sua famiglia e le comunita’ parrocchiali che ha servito. Padre Alessandro prega per la tua diocesi, per le vocazioni e per tutti noi tuoi confratelli. Custodiremo il tuo sorriso, la tua amabilità e umanità, il grande senso di fraternità verso tutti i sacerdoti e il tuo senso di chiesa”.

Nei giorni scorsi, a causa del coronavirus è morto per un infarto Girolamo Casella, 55 anni. Prima diacono, poi sacerdote dei Servi dei poveri del Beato Giacomo Cusimano, insegnava religione all’istituto Lombardo Radice. Don Casella, ricoverato all’ospedale Civico da sabato scorso, era stato ordinato presbitero appena lo scorso 24 settembre, dal vescovo di Caltagirone, Calogero Peri. Venerdì scorso, è deceduto padre Garofalo, 77 anni, sacerdote del Boccone del Povero di via Pindemonte, morto anche lui all’ospedale Civico.