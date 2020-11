Covid-19, a Palermo 10 positivi ogni 1.000 abitanti, I DATI DI TUTTI I COMUNI

A Palermo un cittadino su 100 è positivo al Coronavirus. Lo dice il report aggiornato a ieri 19 novembre, dell’Ufficio Statistica del Comune di Palermo, in base ai dati dell’Asp 6 di Palermo.

Nel Capoluogo sono stati superati i 10 attuali positivi per mille abitanti. In altre parole, oltre l’1% dei residenti a Palermo è positivo. In un mese, dal 19 ottobre al 19 novembre, gli attuali positivi a Palermo sono passati da 1437 a 6854 (+5417, pari al 377% in più). Nella Città Metropolitana sono passati da 2294 a 9683 (+7389, pari a +322%). Da notare che il dato dei positivi non è di per sé preoccupante. Potrebbe essere solo indice di migliore tracciamento. Andrebbe analizzato in relazione ai dati sui tamponi effettuati e sulla ospedalizzazione. Ma questi ultimi dati purtroppo non vengono forniti al Comune né pubblicati.

A Misilmeri, zona rossa fino al 3 dicembre, sono 381 i positivi. Sono 80 a Ciminna, altra zona rossa del Palermitano. Sono 349 a Bagheria e 100 a Ficarazzi. A Partinico 135. Tiene Monreale, altro grosso Comune in provincia, che conta, secondo l’Asp, 77 contagi.

LA SITUAZIONE NEI COMUNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

Alia 27

Alimena 2

Aliminusa 5

Altavilla Milicia 42

Altofonte 69

Bagheria 349

Balestrate 16

Baucina 14

Belmonte Mezzagno 54

Bisacquino 45

Blufi 2

Bolognetta 64

Bompietro 13

Borgetto 24

Caccamo 20

Caltavuturo 1

Campofelice di Fitalia 0

Campofelice di Roccella 21

Campofiorito 14

Camporeale 9

Capaci 16

Carini 92

Castelbuono 11

Casteldaccia 46

Castellana Sicula 6

Castronovo di Sicilia 15

Cefalà Diana 10

Cefalù 45

Cerda 29

Chiusa Sclafani 11

Ciminna 80

Cinisi 15

Collesano 4

Contessa Entellina 10

Corleone 37

Ficarazzi 100

Gangi 5

Geraci Siculo 6

Giardinello 1

Giuliana 3

Godrano 0

Gratteri 0

Isnello 4

Isola delle Femmine 18

Lascari 15

Lercara Friddi 36

Marineo 72

Mezzojuso 23

Misilmeri 381

Monreale 77

Montelepre 33

Montemaggiore Belsito 18

Palazzo Adriano 15

Palermo 6854

Partinico 135

Petralia Soprana 6

Petralia Sottana 0

Piana degli Albanesi 35

Polizzi Generosa 9

Pollina 6

Prizzi 9

Roccamena 4

Roccapalumba 4

San Cipirello 20

San Giuseppe Jato 24

San Mauro Castelverde 0

Santa Cristina Gela 5

Santa Flavia 71

Sciara 0

Scillato 0

Sclafani Bagni 0

Termini Imerese 98

Terrasini 25

Torretta 62

Trabia 37

Trappeto 1

Ustica

Valledolmo 1

Ventimiglia di Sicilia 0

Vicari 16

Villabate 177

Villafrati 59

Città Metropolita di Palermo 9683