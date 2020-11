“Ho rischiato la vita”, il sindaco di Montelepre guarita dal Covid-19

Il sindaco di Montelepre Maria Rita Crisci sta meglio. Era risultata positiva al Covid-19 ed era stata ricoverata all’ospedale di Partinico dopo una grave crisi respiratoria. La sindaca ora sta meglio a tal punto che i medici hanno concesso lei le dimissioni dall’ospedale. E’ stata ricoverata per 12 giorni.

E’ stato un lungo racconto, fatto di alti e bassi, quello del sindaco di Montelepre. “Sto molto meglio – dice -. Finalmente mi hanno messo in uscita”. Maria Rita Crisci ha raccontato in questi giorni di ricovero ogni singolo giorno trascorso all’interno del Covid-Hospital di Partinico. Ha superato gravi crisi respiratorie dovute all’infezione da Coronavirus. “Ho rischiato seriamente la vita”, dice la sindaca, annunciando le sue dimissioni dall’ospedale partinicese.

Il sindaco di Montelepre adesso continuerà il decorso post ricovero e la quarantena fino alla guarigione e totale negativizzazione in campagna. “Ciò al fine di escludere ogni rischio di contagio ai miei figli che sono negativi a casa”, dice. “Ve lo racconto perché spero di riuscire, con la mia esperienza, a sensibilizzare sul rischio elevato dei contagi in famiglia, che allo stato attuale costituiscono il maggior veicolo di diffusione del virus”.

Maria Rita Crisci desidera inviare un messaggio a tutta la cittadinanza. “Vi invito pertanto ad evitare riunioni tra amici e parenti, finché siamo in emergenza Covid. Lo so che è difficile ma le nostre case devono essere il nido del ristretto nucleo familiare. Passerà e saremo tutti più forti. Ci rialzeremo”.

Il sindaco quindi torna a casa, dopo aver superato la fase critica del Covid-19. “Rivolgo un ringraziamento nei confronti di tutto il personale dell’ospedale di Partinico, dal primo soccorso ai reparti. Al Primari, Vincenzo Provenzano e a tutte le persone che ci lavorano, a tutti i livelli. Ognuno, per la sua parte ha mostrato verso tutti i pazienti che si sono succeduti nella mia stanza in questi 12 giorni, dedizione, professionalità e amore”.

“Nessun tipo di assistenza è stata superficiale e considerate che lavorano in una situazione fisica e morale molto difficile, tutti bardati totalmente in tute di plastica, doppie maschere, doppi guanti e visiere.

Credo che riconoscere il valore del lavoro svolto con serietà e professionalità sia corretto in una società come la nostra in cui si tende a dare tutto per scontato e dovuto”.