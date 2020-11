Troppi contagi a Palermo e Orlando chiude le scuole

A Palermo sono stati superati i 7 contagi da Covid-19 ogni mille abitanti e il sindaco annuncia l’intenzione di voler chiudere le scuole da lunedì prossimo. “Io ho assunto provvedimenti restrittivi per limitare il rischio di contagio e continuo ad attendere dalla Regione Siciliana i dati ufficiali sulla situazione negli ospedali e nelle scuole”, dice il sindaco che in assenza di rassicurazioni, prenderà ulteriori provvedimenti contro la diffusione del virus per tutelare la salute e la vita dei cittadini.

“Ho rivolto una lettera formale all’Autorità scolastiche e sanitarie perchè mi diano dati certi sulla tenuta delle strutture sanitarie e sulla percentuale di contagi nelle scuole. Se non arrivano dati certi e rassicuranti, lunedì chiudo le scuole”, avverte Orlando.

“Non possiamo permettere che i bambini vengano messi a rischio – continua il primo cittadino -. Lascio altrove le polemiche e le critiche. Il sindaco non può tacere di fronte a questo atteggiamento di mancanza di assunzione di responsabilità da parte delle autorità sanitarie, che non comunicano ancora dati certi sulla tenuta delle strutture sanitarie a Palermo e in Sicilia”.