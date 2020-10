Musumeci: “Basta ipocrisie, si va verso lockdown”

“Sappiamo benissimo che andiamo verso la chiusura totale. E’ inutile essere ipocriti ed e’ inutile fingere di non capirlo. Tutti vorremmo scongiurare questa ipotesi ma tutti sappiamo che appare sempre piu’ ineluttabile”. Lo ha detto a “I numeri della Pandemia” su Sky TG24 il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci.

“In questo momento – ha aggiunto – parlare di riaperture mi sembra ineluttabile anche se non finisco mai di dire il 23 di ottobre la chiusura dei ristoranti e di alcune attivita’ alle 18 mi e’ sembrata davvero un non senso, soprattutto in una Regione come la Sicilia in cui si va a cenare non prima delle 21 e questo non determina un pendolarismo o un assembramento che sono i veri complici del Covid”.