Incidente mortale sulla statale, muore la 27enne Francesca Cuttone

Francesca Cuttone, 27 anni, di Partanna, è morta in un incidente stradale che si è verificato sulla SS115 Castelvetrano-Marinella di Selinunte.

La dinamica dell’incidente mortale è ancora da ricostruire. La ragazza, per cause da accertare, ha perso il controllo dell’auto, finendo prima in un uliveto per poi ribaltarsi.

La 27enne è la figlia dell’ex sindaco di Partanna. La notizia ha fatto piombare nel dolore Castelvetrano dove la ragazza lavorava e Pwrtanna, paese in cui viveva. Francesca Cuttone era una brillante contabile e lavorava in uno studio di consulenza. È morta mentre tornava da lavoro.

Sul posto, su disposizione della Procura di Marsala, è arrivato il medico legale Antonino Margiotta. Francesca Cuttone si sarebbe dovuta sposare quest’anno ma, a causa del Covid-19, insieme al fidanzato avevano deciso di spostare la data al 2021.