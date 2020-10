Covid-19, muore un uomo del focolaio di Sambuca di Sicilia

Il Covid-19 uccide un’altra persone proveniente dal focolaio di Sambuca di Sicilia. È morto nella notte nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Sciacca, un uomo di 71 anni. L’uomo faceva parte del gruppo di persone provenienti dal focolaio Covid 19 di Sambuca di Sicilia, attualmente una delle zone rosse dell’isola.

Si tratta della quinta persona morta da Sambuca a causa del coronavirus. Nelle scorse settimane erano deceduti altri 4 anziani ospiti della Rsa “Maria del Collegio”, poi evacuata. Nella struttura sanitaria di Sciacca sono al momento 14 le persone ricoverate per Covid 19 nell’unità di terapia intensiva e in un apposito reparto di degenza sub intensiva e ordinaria.