Covid-19, a Montelepre chiusa una scuola e due persone in gravi condizioni

Iniziano a diventare preoccupanti i contagi anche a Montelepre, comune del Palermitano di circa 6mila abitanti. Il sindaci Maria Rita Crisci ha voluto aggiornare la cittadinanza sui nuovi casi di Covid-19 riscontrati in paese dove il bilancio parla di 26 attuali positivi di cui 2 ricoverati in condizioni preoccupanti. Sono 58 i cittadini al momento in quarantena domiciliare.

La prima cittadina ha voluto dare il proprio in bocca al lupo a due anziani ricoverati in ospedale, le cui condizioni di salute destano non poche preoccupazioni ai familiari. Oggi intanto si sono registrati altri 5 casi di soggetti positivi. “Purtroppo -dice il sindaco -, come ho già annunciato in questi giorni il diffondersi dei casi sta avvenendo all’interno delle famiglie e dei gruppi di amici, per questo ancora una volta vi invito alla massima prudenza”.

A Montelepre coinvolta anche una classe. Sono 16 gli studenti di una classe della scuola secondaria di I grado di Montelepre messi in isolamento dopo che è registrato un caso di uno studente positivo. Il Comune ha già programmato per domani la sanificazione del plesso. “Nelle prossime ore i soggetti in quarantena potrebbero aumentare poiché le indagini epidemiologiche su alcuni degli ultimi casi rilevati non sono ancora terminate”.