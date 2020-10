Incidente mortale, uomo muore travolto da auto in corsa

Un uomo di 73 anni è morto oggi a Palermo dopo essere stato investito, mentre attraversava la strada, da un’auto guidata da un giovane di 27 anni.

La tragedia si è consumata in una strada del quartiere Sperone. per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è deceduto subito dopo lo schianto. Ad investire il 73enne una Fiat 500 in in via Sacco e Vanzetti.

Sul posto un’ambulanza che ha solo potuto constatare il decesso dell’uomo. Spetterà alla polizia municipale ricostruire la dinamica dell’incidente.