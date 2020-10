Covid-19, ricoverato in ospedale il sindaco di Misilmeri Rosario Rizzolo

Il neo sindaco di Misilmeri Rosario Rizzolo è stato ricoverato in un ospedale di Palermo. Nei giorni scorsi era risultato positivo al Covid-19. La notizia è stata confermata tramite una nota del comune di Misilmeri.

Le condizioni del sindaco non sarebbero preoccupanti, il ricovero sarebbe avvenuto a scopo precauzionale.

Di essere risultato positivo al Coronavirus, lo aveva comunicato alla cittadinanza in prima persona il sindaco, tramite un post pubblicato sui Social.

“Volevamo aggiornarvi sulle condizioni di salute del nostro sindaco – si legge in una nota -. Ieri sera per precauzione Rosario è stato ricoverato, le sue condizioni non destano preoccupazione ma era opportuno che fosse monitorato presso una struttura ospedaliera.

Il sindaco vi manda i suoi saluti! Tornerà presto tra di noi”.

Intanto sono 75 i casi di positività al Covid-19 confermati a Misilmeri. Lo riportano i Report della Città Metropolitana di Palermo in base ai dati comunicati dalle Asp dei vari distretti. CLICCA QUI per vedere i dati di tutti i Comuni in provincia di Palermo.