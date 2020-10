Covid-19, nuovi casi a Bisacquino, Roccamena e Chiusa Sclafani

Arrivano puntuali i bollettini dei sindaci di Bisacquino, Roccamena e Chiusa Sclafani sui nuovi casi di Covid-19 comunicati dalle autorità sanitarie. Sono 14 i positivi a Bisacquino e 5 a Roccamena. Sono 16 a Chiusa Sclafani. Intanto si attendono gli esiti di altri tamponi.

La situazione a Roccamena

Questa mattina il sindaco di Roccamena è intervenuto sui social per comunicare alla cittadinanza che ad oggi sono 5 i soggetti positivi in loco e 13 in isolamento domiciliare. A Roccamena si attendono i risultati di altri tamponi che sono stati eseguiti il 20 ottobre. “Stiamo monitorando ogni singolo caso – dice il sindaco Giuseppe Palmeri -, per cui si chiede alla cittadinanza di non creare allarmismi, di rispettare le indicazioni per contrastare il contagio epidemiologico e di attenersi a quello che sarà comunicato in questa pagina”.

La situazione a Bisacquino

A Bisacquino è arrivato l’esito di altri tamponi di cui alcuni negativi ma altri positivi, un fatto che fa salire a 14 i positivi nel centro del Corleonese. “Vedete con quale rapidità si propaga? – allerta il sindaco Tommaso Di Giorgio -. Quindi attenzione massima e distanziamento totale anche e soprattutto dai familiari. Valutando come si sta propagando il contagio nel nostro paese vi dico che più del 70% è avvenuto dentro la propria famiglia quindi tenete conto di questo dato al fine di mettere in campo tutte le misure necessarie a difendervi dal contagio”.

La situazione a Chiusa Sclafani

Sono 16, invece, i positivi a Chiusa Sclafani. Nessun nuovo caso positivo che restano 16. I soggetti stanno tutti bene e solo uno ha lievi sintomi. Il sindaco Francesco Di Giorgio ha fatto sapere che in paese c’è un nuovo soggetto in isolamento fiduciario e diventano 61. “Siamo in attesa di esito di numerosi tamponi effettuati a diversi soggetti in isolamento fiduciario. Spero di darvi notizie in giornata”.