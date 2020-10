Covid-19, due studenti positivi ad Altofonte: scattano i protocolli

Ad Altofonte sono risultati positivi al Covid19 due studenti che frequentano la scuola media del paese. Lo ha confermato il sindaco Angelina De Luca. Dopo i tamponi che sono risultati positivi, il dirigente scolastico ha attivato tutte le procedure previste dai protocolli anti-Covid per le scuole.

“Purtroppo ai casi già comunicati si aggiungono 2 ragazzi della scuola media di Altofonte – dice la prima cittadina -. Il dirigente scolastico e i medici di famiglia stanno attivando tutte le procedure per il tracciamento dei soggetti da porre in quarantena. Ringrazio i genitori dei ragazzi in questione, che hanno effettuato tampone rapido privato . Questo ci deve far riflettere sulla pericolosità del virus e di come si insinua subdolamente nelle nostre famiglie. Chiedo ancora a tutti la massima allerta. Non cercate colpevoli ma siate voi stessi responsabili nell’affrontare l’emergenza”.

Nei giorni scorsi erano 15 ad oggi i soggetti positivi al Covid ad Altofonte di cui 2 al Covid center di Partinico in condizioni stabili ma ospedalizzati.