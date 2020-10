Covid-19, casi a Corleone, Partinico, Torretta e Balestrate: guariti a San Giuseppe Jato

Tre nuovi casi di Coronavirus a Corleone sono stati confermati dall’amministrazione comunale. Sono tre i pazienti guariti registrati nel bollettino aggiornato.

A San Giuseppe Jato, la Commissione Straordinaria ha invece, rettificato il numero di casi Covid comunicato ieri. Sono 53 i positivi e 57 le persone in isolamento 57 mentre sono 37 i guariti.

Preoccupa Partinico dove i casi di Coronavirus toccano quota 70 ma i casi potrebbero aumentare nel corso delle prossime ore fino a toccare le 100 unità. L’Asp è in attesa di processare alcuni tamponi che sono già risultati positivi al primo step.

Intanto si riempe l’ospedale Covid di Partinico. Sono attualmente 78, i pazienti Covid ricoverati all’Ospedale di Partinico: 62 in area medica, 9 in terapia intensiva e 7 soggetti psichiatrici nell’unico Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) destinato ai malati da coronavirus in provincia di Palermo.

Seria anche la situazione di Torretta. Nel piccolo paese infatti i positivi sono 35. Oggi la Commissione Straordinaria che governa la città ha chiesto la dichiarazione di una zona rossa in seguito al repentino aumento dei contagi e delle persone in isolamento.

Confermati tre casi di Coronavirus anche a Balestrate.

Sono 9 i positivi accertati a Contessa Entellina. Oggi l’USCA ha effettuato un blocco di tamponi per circa 50 concittadini che si trovano attualmente in isolamento fiduciario.

“Le operazioni sono state assistite dal COC, dalla Polizia Locale e dai Carabinieri – dice il sindaco Leonardo Spera -. Domani verranno programmati altri tamponi. Per fortuna anche le persone risultate positive stanno bene e non manifestano sintomi”.