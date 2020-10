Covid Sicilia, nuovo incremento di contagi sull’Isola, +574 in 24 ore e 10 morti

Sono 574 i nuovi casi di positività al Covid-19 confermati nella giornata di oggi, 20 ottobre a fronte di 8.131 tamponi eseguiti in 24 ore. Si mantiene stabile il tasso positivi-tamponi in Sicilia in cui i contagi continuano a salire. La curva dei nuovi positivi, infatti, da settimane, cresce al crescere del numero dei tamponi.

Sono 378 le vittime confermate in Sicilia ad oggi e 13.228 i casi totali. Sono infatti 10 le persone morte da ieri.

Sono 542 le persone ricoverate con sintomi sull’Isola, e 77 le persone in terapia intensiva. In quarantena domiciliare ci sono 6.878 persone. Sono 7.497 le persone attualmente positive.

Sul fronte della distribuzione territoriale sono 202 a Catania, 137 i nuovi casi a Palermo; 62 a Trapani; 44 a Ragusa; 35 a Siracusa; 28 a Messina e 28 anche a Enna; 22 ad Agrigento; 16 a Caltanissetta.

In tutta l’Isola, al momento, circa un migliaio i casi di positività al Coronavirus rintracciati attraverso l’impiego dei cosiddetti tamponi rapidi, già in uso da alcune settimane. La Sicilia, grazie a un proprio approvvigionamento, è stata infatti tra le prime Regioni a dotarsi di una fornitura di due milioni di test messi a disposizione delle nove Aziende sanitarie provinciali e delle strutture ospedaliere.

In particolare, i tamponi rapidi vengono già utilizzati per tutte le azioni di contact tracing delle Usca (scuole, ricerca e tracciamento dei cluster, focolai nelle zone rosse, etc) negli aeroporti internazionali, nei pronto soccorso e in altri reparti e a bordo dei mezzi in uso al personale dell’emergenza-urgenza.

I tamponi rapidi sono stati già adoperati nella campagna attiva gratuita sulla popolazione in corso nelle isole minori. E’ di stamani, ad esempio, il dato diffuso dall’Asp di Trapani relativo all’arcipelago delle Egadi dove su un campione di 855 cittadini che ha aderito ai test sono stati individuati quattro soggetti positivi.

Va ricordato che, come da protocollo, i casi positivi rintracciati mediante i test rapidi devono essere poi confermati dal tampone molecolare e solo dopo inseriti nei report dell’Istituto superiore di Sanità per il consueto bollettino quotidiano nazionale. I tamponi rapidi, ad oggi, infatti non sono conteggiati nel rapporto diffuso giornalmente dal ministero della Salute, se non convalidati proprio dal test molecolare.