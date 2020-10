Covid-19, 100 positivi ad Alcamo: autorità valutano situazione

Ad Alcamo la situazione dei contagi a livelli di allerta. Sono quasi 100 le persone positive nella città trapanese. Sono 98 ad oggi i casi di positività al Covid-19 confermati dall’Asp.

“Siamo vicini al numero di 100 contagiati, un numero che va guardato con attenzione”, dice il sindaco Domenico Surdi il quale fa sapere due le autorità locali e l’Asp da settimane stanno valutando già l’evoluzione dell’epidemia.

Ad Alcamo i dati sono in linea con quell della provincia di Trapani e della Sicilia in genere. “Si tratta di contagi avvenuti a casa, in situazioni intra familiari”. Ci sono interi nuclei familiari colpiti dal Covid-19. Alcuni contagi sono avvenuti anche durante i classici appuntamenti della Domenica o i compleanni.

“L’Asp sta facendo un lavoro enorme – ha detto il sindaco di Alcamo Surdi -. La ricostruzione dei contatti tiene impegnati i tecnici dell’Asp fino a tarda sera. Stessa cosa per i tamponi”.

Intanto Trapani ha superato quota cento: 106 casi. Che si sommano a quelli di Erice, 33, Paceco, 4, Valderice, 21.

A Castelvetrano i casi sono 85. Marsala: 72. Salemi: 34 Altre città: Buseto 5, Calatafimi 5, Campobello di Mazara 5, Castellammare del Golfo 10. Custonaci 9. Un caso a Gibellina, zero a Petrosino e Poggioreale. Pantelleria 3, Partanna 4, Salaparuta 7. Il totale in provincia è 552.