Misilmeri, il sindaco Rosario Rizzolo positivo al Covid-19

Il neo sindaco di Misilmeri Rosario Rizzolo è positivo al Covid-19. Lo ha comunicato alla cittadinanza tramite un post pubblicato in serata sui social.

Le sue condizioni di salute sono buone. “Ho solo una faringite”, ha tranquillizzato Rizzolo m

“Miei amati concittadini buonasera – scrive il primo cittadino -. Ho appreso da pochi minuti di essere positivo al Covid 19”. Queste le parole del sindaco eletto da sole tre settimane. “Per senso di responsabilità non potevo che comunicarvelo immediatamente”.

Rizzolo continuerà a lavorare da casa e a monitorare tutta la situazione Comune, sia dal punto di vista amministrativo, che per tutte le problematiche Covid.

“Ho già informato il distretto sanitario di Misilmeri – ha aggiunto – . A breve, fin da domani mattina, sia il distretto che i medici di medicina generale avvieranno i controlli rispetto a coloro che sono stati a stretto contatto con me in ambienti chiusi, come i miei familiari e i miei più stretti collaboratori.

Il figlio malgrado sia stato a stretto contatto con il primo cittadino, è risultato negativo. Oltre al caso di positività del sindaco, sono stati segnalati altri 8 positivi, il numero complessivo dei contagiati è di 59.