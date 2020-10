Covid-19, chiuse 2 classi a Contessa Entellina: 85 persone in quarantena

Continuano i contagi all’interno delle scuole. Due classi della scuola elementare di Contessa Entellina, in provincia di Palermo, sono state chiuse a causa di alcuni casi di Covid-19. A Contessa Entellina, che si trova a circa 80 chilometro da Palermo e a pochi chilometri dalla zona rossa di Sambuca di Sicilia, sono 6 i casi fino ad oggi accertati.

Le due classi della scuola elementare, in particolare, sono state chiuse dopo che una insegnante è risultata positiva al tampone. Le due classi sono state chiuse e gli studenti sono stati posti in quarantena domiciliare in attesa del tampone.

Sono 85 le persone in quarantena, riferisce il sindaco di Contessa Entellina Leonardo Spera. La situazione viene monitorata con attenzione e si valuteranno eventuali nuovi provvedimenti dopo l’esito dei tamponi.