Conte firma il Dpcm, “Coprifuoco notturno ai sindaci”

Dobbiamo evitare un nuovo lockdown. Per questo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha emanato un nuovo Dpcm che decide nuove restrizioni per far fronte all’aumento dei contagi. Oggi oltre 11mila in Italia.

“Un provvedimento che ci consentirà di affrontare la seconda ondata. Dobbiamo scongiurare un lockdown”. Così ha esordito Conte durante la conferenza stampa di questa sera.

I provvedimenti in sintesi

I sindaci potranno decidere per il coprifuoco notturno e chiudere vie e piazze dove si creano assembramenti.

Le attività di ristorazione sono consentire dalla 5 alla 24 se il consumo avviene ai tavoli.

Nei ristoranti si potrà stare a massimo 6 persone al tavolo.

Nelle sale gioco apertura limitata alle ore 21.

Le attivita scolastiche restano ancora in frequenza.

Vietato lo sport amatoriale e le attività dilettantistica di base.

Vietate le sagre, le fiere locali ma possibili solo fiere nazionali e internazionali.

Palestre. Concessa una settimana per adeguarsi ai protocolli di sicurezza. La settimana prossima si potrebbero chiudere se i protocolli non dovessero essere rispettati.

Protesta il sindaco di Palermo Orlando

“Il Governo nazionale non può minimamente pensare di scaricare sui sindaci le sue responsabilità, dopo mesi durante i quali il ruolo delle amministrazioni locali è stato a dir poco sottovalutato. Se il Governo valuta, come sembra che sia dal contenuto del DPCM, che la situazione in Italia sia grave e stia ulteriormente peggiorando come in altri paesi d’Europa, si assuma le sue responsabilità come hanno fatto altri governi europei. Se si valuta la necessità di una sorta di “lockdown notturno” che somiglia molto al coprifuoco, il Governo lo decreti e disponga chi, come e con quali forze deve effettuare i controlli. Basta con il gioco al massacro contro le amministrazioni locali.” Lo ha dichiarato Leoluca Orlando, Presidente di ANCI Sicilia, dopo che ad ANCI è stata fornita una bozza del DPCM che delega ai Sindaci il compito di valutare “la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.”