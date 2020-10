Incidente a Boccadifalco, tre feriti: uno grave in ospedale

Grave incidente stradale questa notte nel quartiere Boccadifalco di Palermo. Un’automobile si è schiantata contro una vettura in sosta. Lo schianto si è verificato in via Boccadifalco e ha coinvolto una Audi e una Alfa Romeo.

Secondo quanto si apprende, sono tre i feriti, tutti trasportati in ospedale. Un uomo è stato trasportato in codice rosso al Trauma Center di Villa Sofia. Non sarebbe in pericolo di vita. Un uomo e una donna sono stati portati in codice verde all’ospedale Civico.

Sul posto le ambulanze del 118 e la Polizia Municipale di Palermo per i rilievi di rito. Non è ancora chiara la dinamica del grave incidente. Una folla di persone è accorsa in strada dopo aver udito il boato generato dallo schianto.