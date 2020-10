Boom di contagi in Sicilia, 578 positivi e 10 morti

Boom di contagi in Sicilia dove oggi si registrano 578 nuovi positivi al Covid19 sono 5.934 gli attuali positivi e salgono a 529 i ricoverati in ospedale con un incremento di 9 ricoveri rispetto a ieri.

Di questi 58 si trovano in terapia intensiva, ben 6 in più rispetto a ieri, mentre sono 471 i ricoveri in regime ordinario. Sono 5.405 òle persone in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono 7.709

“Anche oggi si registrano 10 nuove vittime che portano il totale a 360. I guariti sono 121 – dice una nota della Regione – il Rispetto alla giornata di ieri sono solo nove in più i ricoveri per Coronavirus a fronte dei complessivi 578 soggetti positivi rilevati oggi dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute che segnala, altresì, oltre 7.700 tamponi processati in tutto il territorio siciliano a testimonianza dell’azione di conctat tracing avviata dal Sistema sanitario regionale. Significativo il numero dei guariti: 121”.