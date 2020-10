Nuova ordinanza di Musumeci in attuazione del Dpcm del Governo

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha appena firmato la nuova ordinanza. Si tratta della numero 42 del 15 ottobre 2020. L’ordinanza di Musumeci riguarda per lo più il settore dei trasporti pubblici.

L’ordinanza prevede che è consentita l’occupazione fino all’80% dei posti omologati nei mezzi di trasporto pubblico regionale/locale di linea e non (bus,treno,navi,taxi,ncc)

Un articolo sui soggetti positivi che devono comunicare il proprio stato di salute al medico di base e all’Aspe permanere in isolamento dal resto del nucleo familiare. I positivi devono inoltre comunicare i nominativi dei propri conviventi all’Asp, che trasmetteranno elenchi a Prefettura e Comuni di residenza.

I soggetti posti in isolamento poiché contatti di positivo devono comunicare il proprio stato di salute al medico di base e all’Asp e permanere in isolamento dal resto del nucleo familiare per 10 giorni e successivamente sottoporsi a test rapido. Le Asp avvieranno una campagna di screening sanitario mediante effettuazione del tampone rapido.

L’ordinanza del Presidente della regione arriva in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.