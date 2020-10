La compagnia aerea greca Lumiwings approda a Trapani Birgi

La compagnia aerea Lumiwings approderà all’aeroporto di Trapani Birgi grazie ad un accordo siglato al al TTG Travel Experience dal management di Airgest. L’accordo porterà la compagnia aerea a volare da e per l’aeroporto di Trapani Birgi dopo l’incontro che si è svolto allo stand della Regione siciliana, socio di maggioranza dell’aeroporto Vincenzo Florio, l’assessore al Turismo, Manlio Messina, il direttore generale Lucia Di Fatta, il presidente di Airgest, Salvatore Ombra e il direttore Michele Bufo.

Lumiwings, compagnia privata, con licenza greca, fondata nel 2015, opererà dalla prossima Estate 2021, con la probabilità di inserire qualche volo già in inverno Tra le destinazioni previste, Forlì, che è la base operativa della compagnia, la Grecia e altre mete dell’Est Europa.

«Siamo soddisfatti del lavoro svolto per intensificare il traffico su Trapani Birgi – ha commentato Salvatore Ombra, presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio -. Lumiwings è un’ulteriore compagnia che si aggiunge al pannel di dell’aeroporto dopo Albastar, Tayaran Jet, Ryanair, Blue Air, Corendon e DAT, per un totale al momento di 13 rotte confermate. E per la prossima estate, epidemia permettendo, contiamo di ampliare il ventaglio di destinazioni internazionali».

Intanto anche Tayaran Jet, al TTG di Rimini, annuncia nuove rotte per l’aeroporto di Trapani. Il TTG è stato anche l’occasione per il management di Airgest, di incontrare il direttore generale Gabriele Giannone e direttore commerciale Antonella Failla, di Tayaran Jet, compagnia aerea aggiudicataria di tre rotte in continuità territoriale Ancona, Perugia e Trieste. «Un confronto interessante – sottolinea il presidente Salvatore Ombra – che ha portato alla definizione di un network di ulteriori rotte, in aggiunta a quelle onerate, che saranno comunicate in occasione di una prossima conferenza stampa, prevista entro la fine di ottobre».