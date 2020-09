Partinico, preside e un paziente dell’ospedale positivi al Covid-19

A Partinico un paziente ricoverato in ospedale è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta di un uomo che si trovava nel reparto di Medicina generale e che è risultato positivo dopo due giorni di ricovero. Ora è stato trasferito al Civico di Palermo.

L’Asp ha santificato i locali e ha sottoposto al tampone 51 persone tra medici, infermieri, operatori e pazienti presenti in reparto.

L’uomo sarebbe arrivato al pronto soccorso di Partinico una settimana fa ed è stato sottoposto al tampone dome da prassi nella zona grigia. È risultato positivonal secondo tampone effettuato dal personale sanitario ospedaliero però, il risultato, diversamente dal primo, sarebbe stato positivo.

Dopo la conferma del tampone positivo, è stato deciso il trasferimento del paziente all’ospedale civico di Palermo.

Intanto è risultata positiva al coronavirus la dirigente scolastica dell’Istituto Professionale Mario Orso Corbino di Partinico Francesca Adamo. In via precauzionale le attività della scuola sono state sospese. L’Asp ha avviato le indagini epidemiologiche per risalire ai contatti che la Preside ha avuto nelle ultime settimane.