San Giuseppe Jato, salgono a 25 i positivi: 95 in quarantena

Un nuovo positivo e 42 persone in quarantena a San Giuseppe Jato. Lo ha confermato il sindaco del paese Rosario comunicando che è appena terminata l’unità di lavoro tra l’Asp e l’Amministrazione Comunale, riunita nella nostra Aula Consiliare.

“Vi comunichiamo che nel nostro paese, purtroppo, c’è 1 nuovo positivo – dice il promo cittadino – che sommato ai 24 già presenti, portano a 25 il numero degli attualmente positivi al Covid-19 a San Giuseppe Jato”.

Nessuno dei positivi DI San Giuseppe Jato è attualmente ospedalizzato, 42 nostri cittadoni, invece, che sono venuti a contatto con soggetti positivi, sono stati posti in isolamento domiciliare obbligatorio, in attesa di essere sottoposti al tampone.

Salgono così a 95 i soggetti posti in isolamento domiciliare nel nostro paese.

Sono pertanto in programma nuovi tamponi per i giorni a seguire ed è attivo il tracciamento delle persone che sono venute a contatto con soggetti che hanno contratto il Coronavirus.

‘È fondamentale rivolgersi al proprio medico curante se si è venuti in contatto con un soggetto positivo o se si hanno sintomi riconducibili al Covid – continua il sindaco – Ribadiamo, la collaborazione in questa fase è fondamentale”.