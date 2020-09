Salgono a 103 i positivi al Centro di Biagio Conte, Zona Rossa di Palermo

Al Centro di Biagio Conte sono 103 i positivi al Coronavirus. Aumenta di ben 64 nuovi casi il bilancio delle persone positive al coronavirus ospitate nelle quattro sedi della missione Speranza e carità.

I numeri salgono dopo l’analisi dei tamponi eseguiti sugli ospiti della missione e sui lavoratori. Dai 39 di ieri se ne aggiungono altri 64.

A salire è anche il numero delle persone ricoverate. Ci sono due missionari in condizioni ritenute serie. Altre 4 persone hanno avuto bisogno di essere trasferite in ospedale.

Le squadre dell’Asp, anche oggi, sono in via Decollati per continuare a effettuare i tamponi a tutti quelli che sono rimasti all’interno della missione da quando le sedi sono state dichiarate zona rossa con un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci. All’interno dei locali de Centro del missionario palermitano Biagio Conte ci sono gli ospiti, ma anche volontari e altri missionari.

Alcuni ospiti positivi al Coronavirus sono stati invitati a trasferirsi al Covid Hotel San Paolo ma in molti si sono rifiutati. Solo in 14 hanno accettato. Nelle quattro sedi ci sono ancora 83 positivi. Un numero che potrebbe crescere ancora nelle prossime ore quando arriveranno i risultati di altri tamponi.