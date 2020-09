Prete positivo al Covid-19, il vescovo chiude la chiesa

Un prete positivo al Coronavirus a Trapani. Si tratta di un francescano, parroco della parrocchia San Francesco d’Assisi che è risultato positivo al tampone.

Il parroco stava male e aveva iniziato ad avvertire alcuni sintomi ricoucibili al Coronavirus. Spontaneamente si è sottoposto al tampone che ha dato esito positivo. Intanto il prete si era era già posto in quarantena volontaria da più di una settimana.

Intanto altri frati francescani si sono posti in isolamento perché entrati in contatto con il prete positivo al Coronavirus a Trapani. Il vescovo Trapanese, Pietro Maria Fragnelli, ha anche disposto la chiusura della Chiesa con la conseguente sospensione di tutte le celebrazioni.

Il prelato ha rassicurato la comunità parrocchiale che la Curia vescovile si farà carico degli aspetti pastorali in questo tempo di chiusura. “Le condizioni di salute di padre Vincenzo sono buone e chiediamo per lui una pronta guarigione”, ha detto il vescovo che ha invitato alla prudenza in questo momento delicato per proteggere la salute soprattutto dei più deboli.