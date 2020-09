La monrealese Dajana Roncione oggi sposa Thom Yorke, nozze blindate a Bagheria

La siciliana Dajana Roncione oggi sposa Thom Yorke in un matrimonio blindato a Villa Valguarnera a Bagheria.

Matrimonio da favola per Dajana, originaria di Monreale, 36 anni, che oggi a Bagheria, corona l’unione con il celebre cantante inglese degli Radiohead, il 51enne Thom Yorke. Per il cantante si tratta delle seconde nozze dopo la separazione avvenuta nel 2015.

Lei, attrice affermata, lui, cantante famosissimo, convolano a nozze oggi a Bagheria, a Villa Valguarnera, la stessa location in cui è stato girato il film “La dea fortuna” di Ferzan Ozpetek.

“Questo fine settimana, nonostante tutte le difficoltà causate dalla pandemia globale, siamo orgogliosi e felici di sposarci qui in Sicilia”, ha detto Yorke.

Il matrimonio tra Dajana Roncione e Thom Yorke sarà celebrato in una location blindata. Già da ieri villa Valguarnera è blindata e circondata da bodyguard.

Le nozze nella villa settecentesca bagherese saranno celebrate dal pastore anglicano Claudio Bocca.

Per Thorne si tratta del secondo matrimonio. Nel 2015 si è separato dalla fotografa Rachel Owen, sposata nel 2003 e morta di cancro nel 2016, dalla quale ha avuto due figli. Ha incontrato l’attrice siciliana grazie ad amici comuni e la relazione è stata ufficializzata nel 2017. La coppia vive a Oxford, nel Regno Unito, già da due anni.

La scelta della location per le nozze è legata alle origini dell’attrice e anche alle sue esperienze di lavoro. Dajana Roncione ha recitato in «Baaria», «La mafia uccide solo d’estate – Capitolo 2», «Il commissario Montalbano» e «Io sono Mia»( interpretava Loredana Bertè). e Villa Valguarnera è stata set, oltre che del film di Ozpetek, anche di alti film girati in Sicilia come «Johnny Stecchino».

A Bagheria sono attesi tanti vip e tante personalità legate al mondo della musica e del cinema. Sono 120 gli ospiti attesi a Villa Valguarnera. Tanti gli attori e le attrici del piccolo e del grande schermo che arriveranno per assistere alle nozze tra Dajana Roncione e Thom Yorke.