Corleone, confermato un caso di Coronavirus

Un nuovo caso di contagio anche a Corleone, in provincia di Palermo è stato comunicato questa mattina dal sindaco della città Nicolò Nocolosi. Si tratta di una persona che al momento è in isolamento domiciliare presso la propria abitazione. Adesso l’Asp competente sta avviando il protocollo che prevede il tracciemento dei contatti avuti con la persona contagiata.

“Nuovo caso positivo di Covid-19 a Corleone”, recita così la nota del sindaco. “Per ovvi motivi di privacy non è possibile fornire alcun elemento che possa far risalire all’identità della persona colpita. Il soggetto si trova in isolamento presso il proprio domicilio e sono state attivate tutte le procedure da parte dell’Asp per risalire ai contatti degli ultimi giorni”.

“La situazione è monitorata con attenzione e qualunque comunicazione necessaria sarà fornita attraverso i canali istituzionali del Comune – continua il primo cittadino -. Con l’occasione si raccomanda l’uso della mascherina nei luoghi chiusi e in quelli aperti in cui non sia possibile mantenere la distanza di un metro; di igienizzare spesso le mani; di evitare assembramenti”.

Sono in aumento i casi di Covid in tutta la provincia di Palermo. Ieri due nuovi casi sono stati confermati a Pioppo, frazione di Monreale, dove salgono a tre il numero delle persone attualmente positive nella frazione. Lo ha confermato il sindaco Arcidiacono a Monreale Today dopo che si erano venuti a creare alcuni dubbi circa il numero dei nuovi casi di Coronavirus a Monreale.

Due casi anche a Villabate, casi anche all’interno del reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Alla Rap, la società che si occupa di raccolta dei rifiuti a Palermo, invece, salgono a 24 i dipendenti risultati positivi.

Un caso di Covid è stato registrato anche a Punta Raisi dove è risultata positiva una addetta al check in che è stata presa in carico dal personale dall’Asp.