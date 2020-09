Monreale, confermati tre casi di Coronavirus

Altri tre casi di positività al Covid-19 a Monreale, tutti nella frazione di Pioppo. Ora l’Asp di Palermo sta effettuando tutte le verifiche necessarie per bloccare i contagi.

A Pioppo dunque salgono a 4 i casi ci contagio riscontrati. Il primo riguardava una donna in gravidanza che ha scoperti di essere positiva al Covid dopo il tampone eseguito per accedere in ospedale. Sabato scorso Monreale Today aveva già anticipato la presenza di altre persone risultate positive dopo il test eseguito presso un laboratorio analisi privato. Oggi è arrivata la conferma da parte delle autorità sanitaria e sono tre i nuovi positivi nella frazione.

Intanto il sindaco di Monreale si appella al buon senso dei suoi cittadini: “Quanto detto vuole essere un utile monito per tutta la cittadinanza, affinchè la stessa continui, come e più di prima, a mantenere comportamenti responsabili: evitando assembramenti, indossando la mascherina e igienizzando spesso le mani; ma soprattutto vuole essere un invito ad affrontare con responsabilità e lucidità ogni nuova notizia di contagio. Lasciarsi andare allo sconforto o peggio alla paura – continua Arcidiacono – non farebbe che peggiorare le cose, avvilendo chi sfortunatamente vive il contagio, e cancellando l’umanità e la solidarietà che da sempre rappresentano tratti distintivi della nostra comunità”.