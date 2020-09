Covid-19, due vittime all’ospedale Cervello di Palermo

Due persone positive al Coronavirus sono morte all’interno del reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Cervello di Palermo. Salgono quindi a 291 le vittime in Sicilia dall’inizio della pandemia ad oggi.

Erano 8 i pazienti ricoverati ma nel corso della notte il quadro clinico di due persone è peggiorato. Si tratta di due pazienti anziani che erano entrati in reparto in condizioni critiche. Si tratta di un uomo di 76 anni palermitano e di una donna di 82 anni originaria di Roma ma residente da anni in Sicilia. Quest’ultima era stata ricoverata a a Salemi per più essere trasferita a Palermo.

“La loro situazione era già grave – dicono dalla direzione dell’ospedale – Il quadro clinico era compromesso. Abbiamo tentato ogni possibile cura, ma non c’è stato nulla da fare”.