Nuovo boom di casi Covid, in Sicilia 83 in 24 ore

Aumentano di nuovo i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. Sono 83 i nuovi positivi al Covid registrati sull’isola in nelle ultime 24 ore. Sono ben 50 in più rispetto alla giornata di ieri. Lo dicono i dati del ministero della Salute. Tra i nuovi casi, ventisei riguardano migranti.

Attualmente ci sono 1.152 positivi di cui 76 ricoverati in ospedale (+5), 12 in terapia intensiva (+2) e 1139 in isolamento domiciliare, per un totale di 443 casi dall’inizio dell’epidemia. I guariti salgono a 2.919 (+8). Record di tamponi in un solo giorno: oltre 5000.

Risalgono i contagi da Coronavirus I. Tutta Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.326 (978 ieri). Sei le vittime, due meno di ieri. Questi i dati del ministero della Salute. Anche in Italia è record di tamponi processati da inizio della pandemia. Ieri ne sono stati fatti 102.959 per un totale di 8.828.868. Il 29 luglio scorso ne erano stati effettuati 99.108.