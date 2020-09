A Monreale un’altra donna positiva al Covid-19

Un nuovo caso di Coronavirus a Pioppo, frazione di Monreale. A risultare positiva al Coronavirus una donna, la madre della donna incinta risultata positiva al Covid qualche giorno fa.

A Monreale sono in tutto tre i casi confermati dalla autorità sanitarie dall’inizio della pandemia ad oggi.

Il 29 agosto il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, aveva fatto sapere di un caso sospetto riguardante una donna. Il caso è poi stato confermato da Direttasicilia.it.

Si trattava di una donna in gravidanza che ha eseguito il tampone prima di entrare in un ospedale di Palermo per eseguire una visita. È stato avviato il tracciamento dei contatti avuti dalla donna e sono stati sottoposti al tampone i familiari. L’esito dei tamponi ha dato esito positivo per la madre della donna.

E sono in aumento i casi di Coronavirus in tutta la provincia di Palermo. Questa mattina il reparto di Malattie Infettive del Presidio Cervello di Palermo era pieno di pazienti. I ricoveri vengono infatti dirottati all’ospedale Civico di Palermo dove è arrivato anche un paziente per cui è stato necessario il ricovero in Terapia intensiva.

Altri contagi, oltre a quelli monrealesi, sono stati confermati a Misilmeri e a Belmonte Mezzagno.