Troppi rifiuti, chiusa per due giorni la SS186 tra Monreale e Partinico

Chiude la SS186 nel tratto tra Pioppo e Partinico per consentire i lavori di bonifica delle numerose discariche abusive disseminate lungo il percorso. Sono iniziati infatti questa i lavori di pulizia straordinaria della Strada Statale 186 Che collega Monreale con Partinico da parte dell’Anas che prevede la chiusura della strada statale 186 di Monreale fino al termine dei lavori.

“Sono Iniziati stamane gli interventi di pulizia dell’arteria che collega Monreale con Partinico, realizzati dall’Anas”, dice una nota del sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono che nei giorni scorsi aveva richiesto l’intervento ai vertici dell’Anas. La SS186 si trovava in condizione di grave degrado con gravi rischi per la incolumità dei cittadini e automobilisti. L’intervento di bonifica non era più rinviabile. Al fine di definire i lavori in sicurezza la strada verrà chiusa al transito per tutta la durata degli interventi oggi è domani.